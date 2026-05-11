Eskişehir'de düğün konvoyu korku saçtı: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Düğün konvoyları, Türkiye'de uzun yıllardır geleneksel bir kutlama biçimi olarak sürüyor.

Gelin arabası önderliğinde korna çalarak, bayraklarla ve bazen tehlikeli manevralarla ilerleyen araç konvoyları, mutluluk anlarını paylaşma amacı taşırken, yolları ve diğer sürücüleri ciddi risklere maruz bırakıyor.

DÜĞÜN KONVOYLARI ÇEŞİTLİ RİSKLER DOĞURUYOR

Hız sınırı ihlalleri, ters şerit kullanımı, ani frenler, sollama girişimleri ve trafikte uzun süreli tıkanıklıklar yaratan bu uygulamalar, her yıl onlarca kazaya ve yaralanmaya, hatta ölümlere yol açıyor.

Bu riskleri doğuran konvoylara bir yenisi, daha korkutucu şekliyle medyaya yansıdı.

POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde düğün konvoyunda C.A., aracından pompalı tüfekle rastgele havaya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavşakları kapattı ve ihbar edilen C.A.'nın aracını durdurdu.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.