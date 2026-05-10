Eskişehir'de 'erkek arkadaş' kavgası: 3 kız çocuk yaralandı
Büyükdere Mahallesi'nde 'erkek arkadaş' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kız çocuğu yaralandı. Yaralı kız çocukları olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
'ERKEK ARKADAŞ' MESELESİ KIZLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ
Bunlara bir örnek de Eskişehir'de yaşandı.
Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta, 'erkek arkadaş' meselesi, kız çocuklarını birbirine düşürdü.
BIÇAKLA SALDIRDI
Parkta buluşan 16 ve 14 yaşlarındaki Ö.Ö., K.K. ve S.Ü. arasında 'erkek arkadaş' konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.Ü., yanında getirdiği bıçakla karşı tarafa saldırdı.
3'Ü DE BIÇAKLA YARALANDI
Yaşanan arbedede Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralı çocuklardan 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.