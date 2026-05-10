Eskişehir'de 'erkek arkadaş' kavgası: 3 kız çocuk yaralandı

Akran zorbalığı, okullarda ve dijital ortamlarda yaşanan toplumsal bir sorun niteliği taşıyor.

Mağdur olan çocuklar arasında okul devamsızlığı, akademik başarısızlık, anksiyete, depresyon ve uzun vadeli psikolojik travmaların arttığı belirtiliyor.

Çeşitli şekillerde kayıtlara geçen bu zorbalıklar kimi zaman sözlü, kimi zaman fiziksel şekilde yaşatılıyor.

'ERKEK ARKADAŞ' MESELESİ KIZLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Bunlara bir örnek de Eskişehir'de yaşandı.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta, 'erkek arkadaş' meselesi, kız çocuklarını birbirine düşürdü.

BIÇAKLA SALDIRDI

Parkta buluşan 16 ve 14 yaşlarındaki Ö.Ö., K.K. ve S.Ü. arasında 'erkek arkadaş' konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.Ü., yanında getirdiği bıçakla karşı tarafa saldırdı.

3'Ü DE BIÇAKLA YARALANDI

Yaşanan arbedede Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından, S.Ü. ise parmaklarından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralı çocuklardan 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.Ü. ise Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.