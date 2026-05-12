Eskişehir'de evde oğlunun cansız bedenini buldu

Eskişehir Sütlüce Mahallesi Neslihan Sokak’taki bir apartmanın birinci katında 31 yaşındaki Osman Kart, evine gelen babası tarafından hareketsiz halde bulundu.

Durumun fark edilmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, Osman Kart’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından belediye tabibi tarafından yapılan değerlendirmede, ölüm “şüpheli” olarak kayıtlara geçti.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayların ortaya çıkarılması için adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.