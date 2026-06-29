Eskişehir'de evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de kent merkezindeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çalındı.

Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Evin bulunduğu sokaktaki güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı.

Şüphelilerin G.T ve Ç.B. isimli kadınlar ile O.T. adlı erkek olduğu belirlendi.

HAPİS CEZALARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden G.T.'nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli O.T. hakkında ise kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ç.B. ve G.T. tutuklandı.

O.T. de hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.