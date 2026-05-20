Eskişehir'de hafif ticari araç yayalara çarptı: 3 yaralı
Tepebaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 3 kişi yaralandı. Biri araçla apartmanın duvarı arasına sıkışan 3 yaralı, hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi’nde Hatice A., sokağa dönerken kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti.
Araç sırasıyla yolun karşına geçmek isteyen Halime M.’ye, yolda yürüyen Vildan K.’ye ve kaldırımdaki Şerafettin T.'ye çarptıktan sonra apartman duvarına vurdu.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Şerafettin T., araçla duvar arasına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Yaralılardan Şerafettin T.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)