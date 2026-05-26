Eskişehir'de hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 12 yaşındaki Javıd Soltanı isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesiyle birlikte hamama girdi.

Çocuk, henüz bilinmeyen sebeple hamamda fenalaştı.

KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü şahitleri, bilinci kapalı halde olan çocuğa sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığını belirtti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Javıd Soltanı'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.