Eskişehir'de hastane müdürünün darbettiği personel konuştu

Eskişehir'de 3 ay önce Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin müdürü T.Y. ile tartışma yaşadığı hastane personeli A.D. arasında arbede yaşandı.

T.Y.'nin personeli darbettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir Valiliği, T.Y. hakkında soruşturma başlattı.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Müdürün kendisini darp ettiğini iddia eden A.D., "Olay hastanede personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. Kurum müdürümüzle bu konu hakkında görüşeceğimiz zaman, zaten sosyal medyadan gördüğümüz üzere darbedildiğim açıkça bellidir. Beyin travmasına bağlı olarak hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında ikinci darbedildiğimi kamera kayıtlarından soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim. İnceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım bunlar karşılık bulur" diye konuştu.