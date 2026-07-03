Eskişehir'de kapüşonlu şüpheli evin önüne benzin döküp ateşe verdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de iki katlı müstakil evin penceresinin önünde yangın çıktığını görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü.

KAPÜŞONLU ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan incelemede yangının yüzünü kapüşonla kapatan ve kimliği henüz bilinmeyen şüpheli tarafından benzin dökülerek çıkarıldığı belirlendi.

Polis ekipleri kundaklamaya ilişkin başlattığı araştırmada bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.