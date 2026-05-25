Eskişehir'de kaybolan 15 yaşındaki kız bulundu

Odunpazara ilçesinde dün akşam kaybolan 15 yaşındaki Yağmur Aybaş, sağ salim bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Santral Sokak'taki evinden dün akşam saat 20.00 sıralarında ayrılan Yağmur Aybaş'tan bir daha haber alınamadı. 

Kayıplara karışan Aybaş'ın ailesinin müracaatı üzerine polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatılmıştı.

ARKADAŞINDA KALMIŞ 

Saatlerdir kayıp olarak aranan Aybaş, bir arkadaşının evinde sağ salim bulundu.

Küçük kızın, geceyi arkadaşının yanında geçirdiği ve iyi durumda olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)