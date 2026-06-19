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Eskişehir'de kız arkadaş kavgasında 1 kişi vuruldu

Eskişehir'de kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde H.C.M. (26) ile henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı.

Kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.C.M., bacağından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralanan H.C.M., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi