Eskişehir'de kız arkadaş kavgasında 1 kişi vuruldu
Eskişehir'de kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde H.C.M. (26) ile henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı.
Kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.C.M., bacağından tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralanan H.C.M., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi