Eskişehir’de, kombi tamirine gittiği evde pompalı tüfek çekildi
Odunpazarı ilçesinde, kombi bakımına gittiği evin sahibi ve komşusuyla tartışan kombi teknisyeni, darbedilerek yaralanırken polis ekipleri olay yerinden kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak’taki evde, kombi arızası üzerine D.B., kombiyi tamir etmesi için tesisatçı S.O.Z.’yi çağırdı.
Ev sahibi D.B. ile S.O.Z.’ ücret konusunda anlaşamayınca taraflar arasında tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE EVE GELDİ
Tartışma seslerini duyan D.B.’nin komşusu E.K., pompalı tüfekle eve geldi.
E.K., kombi ustası S.O.Z.’yi pompalı tüfekle tehdit edip darbetti.
EVDEN KAÇTI
Evden kaçan S.O.Z.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye giden S.O.Z., darp raporu alarak şikâyetçi olacağını söyledi.
KAÇAN ŞAHIS İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)