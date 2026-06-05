Eskişehir’de köylüsünü öldüren sanık: Cinler musallat oldu

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen ve köylüsü Ahmet Çalık’ın ölümüyle sonuçlanan olayın yargılaması başladı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Yalçın Namal, ilk duruşmada dikkat çeken savunmalar yaptı.

ARACINI ÜZERİNE SÜRDÜ, DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI

İddialara göre sanık Yalçın Namal, babasına ait otomobille Ahmet Çalık’a çarptıktan sonra araçtan inerek elindeki demir çubukla saldırdı. Ağır yaralanan Çalık, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli, Sivrihisar yakınlarında takla atmış araçla tespit edildi. Daha sonra Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

MAHKEMEDE “BÜYÜ” VE “CİN” SAVUNMASI

Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Namal, suçlamaları kabul ederken olayın gerekçesini “büyü ve cinler” üzerinden açıkladı.

Sanık, ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Ahmet’in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Cinleri bana ve hayvanlara musallat ettiğini sanıyordum.”

“DUA EDEREK ARABAYI ÜZERİNE SÜRDÜM”

Olay gününe ilişkin detayları da anlatan sanık, aracını sürerken büyünün bozulması için dua ettiğini öne sürdü. Namal, Çalık’a çarptıktan sonra yaklaşık 30-40 metre aracı bu şekilde sürdürdüğünü, ardından demir çubukla saldırdığını itiraf etti.

AİLE VE TANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Duruşmada öldürülen Ahmet Çalık’ın eşi ve çocukları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Aile, sanığın ifadelerine tepki gösterirken, olayın planlı bir saldırı olduğunu savundu.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Namal’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.