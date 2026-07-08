Eskişehir'de NATO protestosunda gözaltına alınan 35 kişi serbest bırakıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Önceki gün saat 18.30 sıralarında Eskişehir İki Eylül Caddesi Köprübaşı mevkisinde izinsiz protesto yürüyüşü düzenleyerek basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis ekipleri yürüyüşün yasal olmadığı gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen grubun alandan ayrılmaması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sırasında toplam 35 kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin kimlik tespitleri ve ifadeleri emniyette tamamlanırken, olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemler yürütüldü.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 kişi, gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayla ilgili sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtirken, protestoya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.