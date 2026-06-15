Eskişehir'de serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Eskişehir'de arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki genç boğularak can verdi
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Yusuf Kızılkaya, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sakarya Nehri'nin kaynaklarından Sakaryabaşı'na girdi.
19 yaşındaki Kızılkaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan Kızılkaya, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Kızılkaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)