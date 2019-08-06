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Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir’de birlikte yaşadığı kadını, aralarında çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldüren ardından da intihara kalkışan zanlı, "Bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum" dedi.

DHA | 06.08.2019 - 16:48..
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki apartmanın birinci katında dün meydana gelene olayda, işsiz olan 42 yaşındaki Tacettin Yağız'a 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce, iş bulmasını söyledi.

Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı VİDEO

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Darbedilen kadın çığlık atarak, "Beni kurtarın." diye bağırdı. Sesi duyan komşular polise haber verirken, Tacettin Yağız, İnce'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından da aynı bıçağı kendi vücuduna saplayan zanlı, intihara kalkıştı. Kapısı kilitli olduğu için polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, kadının cansız bedeni bulundu. Yaralı halde olan Tacettin Tağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

"AŞAĞILAYICI SÖZLERLE BUNALTTI" İDDİASI

Tedavisi tamamlanan Yağız, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay anını hatırlamadığını öne süren Yağız, 10 yaş büyük olan Ülviye İnce’nin kendisini sürekli aşağılayıcı sözlerle bunalttığını iddia etti.

Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

"BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Yağız, “Bana karşı sürekli aşağılayıcı konuşup, bunaltıyordu. Olay gecesi parka gitmiştik, orada da tartıştık. Daha önce iş kazası geçirdiğim için çalışmıyordum. Bana sürekli iyileşemeyeceğimi söyleyerek, laf ediyordu. Olay sabahı marketten su alıp geldim, uyanmıştı. Kahvaltı için mi uyandığını sorduğumda, beni tersledi. Sonra ben sigara içmek için balkona çıktım. Bıçağı aldığımı ve bıçakladığım kısımları hatırlamıyorum.” dedi.

Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Ayrıca Tacettin Yağız’ın bir süredir kullandığı depresyon haplarından çok sayıda aldığı tespit edildi. Hastanede midesi yıkanan Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de sevgilisini öldüren şahıs tutuklandı

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