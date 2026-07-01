Eskişehir'de sokak ortasında elinde tabancayla hareketsiz yatan genç paniğe neden oldu
Kurtuluş Mahallesi'nde sokak ortasında elinde silah bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen hareketsiz halde yatan genç, çevredeki vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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Eskişehir'in Kurtuluş Mahallesi'nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve kaldırım üzerinde elinde tabancayla hareketsiz yatan 23 yaşındaki D.S. isimli genci gören vatandaşlar, büyük tedirginlik yaşadı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİ SİLAHA EL KOYDU
Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, şahsın elinde bulunan tabancayı alarak çevrenin ve şahsın güvenliğini kontrol altına aldı.
Ardından olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, D.S.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin tedavisi devam ediyor.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)