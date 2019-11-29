Eskişehir'de suya yüzde 60 zam

CHP yönetimindeki büyükşehirlerden üst üste zam haberleri gelmeye başladı.

İzmir'de suya yüzde 15 oranında zam yapıldı, İstanbul'da ise suya yapılmak istenen zam AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Son zam haberi ise Eskişehir'den geldi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den itibaren su fiyatlarına yüzde 60 oranında zam yaptı.

İŞTE YENİ FİYAT

Metre küpü 2,94 olan şebeke suyu yapılan zamla 4,40 TL’ye yükseldi.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin yeni yıldaki bütçesi ise 370 milyon lira olarak belirlendi.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU"

AK Partili Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, zam kararına "Bugün metreküpü 2,75 TL olan suyun fiyatı 4,85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Herhalde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabi tüketici suyu 4,85 TL'ye değil, buna yüzde 8 KDV ve 0,39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5,63 TL’den alacaktır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP'YE GÖRE BU ZAM ORANI AZ

CHP Başkan Vekili Aydın Ünlüce ise zam kararını şu ifadelerle savundu: "Yatırımlarını yapmak hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımını fonlamak için böyle bir artış yapıldı. Aslında CHP ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'e daha fazla zam talebi geldi. Ancak hem başkan, hem CHP grubu böyle bir ortamda daha fazla zam yapılmasını istemedik ama gerçekten çok üzgünüz."