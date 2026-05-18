Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu şüphelileri adliyede

Rüşvet ve hırsızlığın sarmal haline geldiği CHP’li belediyelerde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı Belediyesi'nin yolsuzluk yaptığına dair incelemelerin ardından yapılan operasyon kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

İncelemeler ve yeni gelişmeler sonucunda genişletilen soruşturmada gözaltı sayısı 25’e yükselirken, 35 kişinin de ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

Savcılık, operasyon kapsamında 33’ü belediye görevlisi, 27’si ise özel şirket yöneticisi olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

SAVCILIK SUÇLAMALARI AÇIKLADI

Yapılan incelemeler sonucunda savcılık, şüphelilerin 'nitelikli zimmet', 'evrakta sahtecilik', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'görevi kötüye kullanmak' iddialarıyla suçlandığını belirtti.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan 25 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi.