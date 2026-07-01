Eskişehir'de terk edilen kum ocağı, doğanın sığınağı oldu

Eskişehir kırsalında geçmişte kum çıkarılan ve işletme faaliyetlerinin sona ermesiyle kaderine terk edilen alan, yıllar içinde doğanın kendi döngüsüyle bambaşka bir kimlik kazandı. İnsan faaliyetlerinin sona ermesinin ardından bölge, birçok yabani canlı ve kuş türü için güvenli bir yaşam alanına dönüştü.

Özellikle dik toprak yamaçlarda oluşan doğal oyuklar, kuşların yuva yapmasına elverişli ortam oluştururken, bölge her yıl göç döneminde çok sayıda türü ağırlıyor.

TOPRAK OYUKLARI KUŞLARIN YUVASI HALİNE GELDİ

İlk olarak doğal süreçlerle oluşan toprak boşlukları, zamanla kuşların yaptığı kazılar sayesinde daha da genişledi. Böylece eski kum ocağının yamaçları, yüzlerce kuşun yuvalandığı doğal kolonilere dönüştü.

Her göç mevsiminde bölgeye gelen kuşlar, bu oyuklarda güvenle kuluçkaya yatıyor ve yavrularını büyütüyor.

KUM KIRLANGIÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgenin en dikkat çekici sakinleri arasında kum kırlangıçları da bulunuyor. Toprak yamaçlara açtıkları uzun tünellerde yuva kuran bu tür, eski kum ocağının sunduğu doğal yapıyı güvenli bir üreme alanı olarak değerlendiriyor.

Kum kırlangıçlarının yanı sıra farklı göçmen ve yerli kuş türleri de bölgeyi üreme ve barınma amacıyla kullanıyor.

DOĞANIN KENDİNİ YENİLEME GÜCÜNÜN ÖRNEĞİ

Bir zamanlar madencilik faaliyetleriyle anılan alan, bugün biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayan doğal bir yaşam merkezine dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre bu tür alanlar, insan müdahalesinin sona ermesinin ardından ekosistemin kendini yenileyebilme kapasitesini gözler önüne seriyor.

Eski kum ocağı, yalnızca kuşlar için güvenli bir sığınak olmakla kalmıyor; aynı zamanda doğanın yeniden canlanmasının ve doğal dengenin nasıl kurulabildiğinin de dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.