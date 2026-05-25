Eskişehir'de ters yönden gelen eksik evraklı sürücüden polise ilginç tepki

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde yapılan rutin denetimler Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla sıklaştırıldı.

Kentin farklı bölgelerinde olduğu gibi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, ekipler tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

EVRAKLARI EKSİK ÇIKTI

Denetimler esnasında O.Ö.S. idaresindeki panelvan araç, İşbulma Sokak üzerinde ters yönde seyrederek denetim noktasına çıktı.

Ekiplerce durdurulan araç sürücüsüne yapılan kontrollerde, SRC belgesi, psikoteknik belgesi, yetki belgesi eksikliği ve ters yönden dolayı sürücüye toplamda 52 bin 665 TL idari para cezası kesildi.

"SEN BURADA TUZAK KURUYORSUN"

O.Ö.S. isimli sürücü,, yapılan işleme tepki göstererek, "Senin görevin bu değil ağabey. Senin görevin insana tuzak kurmak değil, hiçbir zaman. Sen burada tuzak kuruyorsun." dedi.

Son olarak ceza makbuzunu almak istemeyen sürücü, "Allah'ınızdan bulun." diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

TERS YÖNDEN GELEN SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA CEZA

Öte yandan kısa bir süre sonra aynı sokaktan T.Y. isimli kişi, aracıyla ters yönden gelerek denetim noktasında polis ekiplerince durduruldu.

T.Y. isimli sürücüye ters yönden geldiği için 10 bin TL idari para cezası kesildi.