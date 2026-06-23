Eskişehir'de trafikten kaçan motosiklet sürücüsü, kaldırımdan ilerledi

Eskişehir’in en işlek noktalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde, günün belirli saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar uzun süre ilerleyemezken bir motosiklet sürücüsü, beklememek için farklı bir yöntem seçti.

Sürücü, trafiğin sıkıştığı noktada kaldırıma çıkarak yaya alanını kullanmaya başladı.

KALDIRIM ÜZERİNDEN YOLUNA DEVAM ETTİ

Motosikletin kaldırıma çıkmasıyla birlikte sürücü, yayalara ayrılmış alanda ilerleyerek araç kuyruğunu geride bıraktı. Kaldırım boyunca bir süre ilerleyen sürücü, yoğun trafik hattını bu şekilde aşmış oldu.

Bu anlar, çevrede bulunan bir araç içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR TEPKİYLE KARŞILADI

Sürücünün kaldırım üzerinden ilerlemesi, yayalar ve çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yaya güvenliğini riske atan bu tür davranışların kent içi trafikte zaman zaman yaşandığı ifade edildi.

KISA SÜREDE GÖZDEN KAYBOLDU

Kaldırım üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir süre sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili herhangi bir resmi işlem yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.