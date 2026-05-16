Eskişehir'de tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
Eskişehir'de piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Özsoy, banyodaki kazanı ısıtmak için piknik tüpü yaktı.
Özsoy, banyoda olduğu esnada tüpte gaz sızıntısı meydana geldi.
Gazdan etkilenen Özsoy, fenalaşarak yere yığıldı.
Binadaki gaz kokusundan şüphelenen komşuları, evine girdiklerinde yaşlı kadını banyoda yerde baygın halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 71 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)