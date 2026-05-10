Eskişehir'de Türk F-16'ları EFES 2026 için görev başında

EFES 2026 tatbikatı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli operasyonel birliklerinden biri olarak gösterilen ve “Ceylan” sembolüyle tanınan 113’üncü Filo Komutanlığı pilotları görev yaptı.

Pilotlar, harekat merkezinde düzenlenen brifinglerde uçuş rotaları, hedef koordinatları, görev senaryoları ve olası risk durumlarına ilişkin ayrıntılı planlamalar gerçekleştirdi.

TATBİKAT SENARYOSU SORUNSUZ İCRA EDİLDİ

Görev öncesinde yapılan hazırlıklarda, hava harekatının sorunsuz şekilde icra edilmesi amacıyla görev paylaşımı ve operasyonel süreçler detaylı olarak ele alındı.

Tatbikat senaryosuna uygun şekilde farklı görevler için hazırlanan pilotların ardından yer ekipleri de yoğun mesai yaptı.

Yer personeli tarafından F-16 savaş uçaklarına mühimmat yüklemeleri gerçekleştirilirken, uzman bakım teknisyenleri uçakları tek tek kontrol etti. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından pilotlar kokpitlerine geçerek son kontrollerini yaptı.

PERSONELİN DİSİPLİNİ GÖZ DOLDURUYOR

Hangarlardan çıkarılan F-16’lar, pist başına ilerledikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında havalanarak tatbikat senaryosu çerçevesinde kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Tatbikatta görev alan Türk Hava Kuvvetleri personelinin disiplinli çalışması, eğitim seviyesi ve operasyonel etkinliği dikkat çekti.