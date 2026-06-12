Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu...

Eskişehir'de ekiplerce, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak 1-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU TAŞIYANLAR YAKALANDI

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda, yurt dışından uyuşturucu madde temin ederek Eskişehir'e getirmeye çalışan ve uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve mide içerisinde taşıdığı belirlenen şahıslar yakalandı.

Ayrıca kurulan kenevir yetiştirme düzeneğine yönelik yapılan operasyonda, ekiplerin dikkatli araması sonucu düzeneğin arka kısmında gizlenmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Bunun yanı sıra besihane olarak kullanılan bir alanda gerçekleştirilen aramalarda da yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 21 bin 44 adet sentetik ecza hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi, 9 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ayrıca 1 şüpheli hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun', 1 şüpheli hakkında ise '3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun' kapsamında işlem başlatıldı.