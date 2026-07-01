Eskişehir’de yaya geçidinde sürücü durmayınca aracı kovaladı

Eskişehir’de yaya geçidinde yaşanan bir trafik tartışması, ilginç görüntülere sahne oldu. Yaya geçidinden geçmeye çalışan bir vatandaşın “dur” işaretine uymayan sürücüye tepki göstermesi üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı.

YAYA GEÇİDİNDE TARTIŞMA BAŞLADI

Gökmeydan Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaş, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir araca dur işareti yaptı. Ancak sürücünün bu uyarıya rağmen yoluna devam ettiği iddia edildi.

VATANDAŞ ARACI KOVALADI

Sürücünün durmaması üzerine öfkelenen vatandaş, aracı bir süre arkasından koşarak kovalamaya başladı. Ancak araca yetişemeyen vatandaş, el işaretleriyle tepki göstermeyi sürdürdü.

TEPKİ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, çevrede bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşın yaya geçidinde dur işareti yaptığı, sürücünün ise yoluna devam ettiği görülüyor.