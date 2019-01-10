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Esma Sultan Türbesi'ndeki puşide değiştirilecek

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce, 1848 yılında vefat eden ve türbesi İstanbul'da bulunan Esma Sultan'ın sandukasının örtüsü eskiyince, yenisi hazırlandı.

AA | 10.01.2019 - 12:18..
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Esma Sultan Türbesi'nin eskiyen puşidesi (sanduka örtüsü), 171 yıl sonra, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nün usta öğreticilerinin 2.5 yılda tamamladığı yenisiyle değiştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ TARAFINDAN DESTEK GÖRÜYOR

Turizm ve Kültür Bakanlığı 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan 'Puşide Projesi', Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da destekleniyor.

Esma Sultan Türbesi'ndeki puşide değiştirilecek

171 YIL SONRA YENİLENECEK

Proje kapsamında 12 olgunlaşma enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor.

Proje çerçevesinde miladi takvime göre 4 Haziran 1848 yılında vefat eden ve türbesi İstanbul'da bulunan Esma Sultan'ın kabrinin üzerine örtülü olan puşide, 171 yıl sonra değiştirilecek.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2016 yılında işlenmeye başlanan puşide, önümüzdeki günlerde kargo ile İstanbul'a gönderilecek.

Esma Sultan Türbesi'ndeki puşide değiştirilecek

Esma Sultan Türbesi'ndeki puşide değiştirilecek

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