Esma Sultan Türbesi'ndeki puşide değiştirilecek

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda'yı Arap kulüpleri istiyor. Ancak Faslı oyuncu 6 milyon euro maaş teklif eden takım olmazsa sarı-kırmızılılarda kalacak.

Bir köpek vahşeti daha Kırşehir'de

Felsefeyi yaşamın her alanına yerleştiren, modern bir klasik haline gelen “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisi, “Şans ve Şanssızlık” ile 31. kitaba ulaştı…

Tesla'nın lideri Elon Musk, birkaç sene içerisinde uçan arabayı çıkaracağını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından, sosyal medyada gündem oldu.

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İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB diye bir şey yok

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin her şeye tek taraflı olarak karar verdiğini, bu nedenle de Avrupa Birliği'nin var olamadığını açıkladı.