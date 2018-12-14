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Esnaf güvercinleri aç bırakmıyor

Yozgat'ta, kış mevsiminde doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmak için şehir merkezine gelen güvercinleri, çarşı esnafı besliyor.

AA | 14.12.2018 - 08:45..
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Sabah saatlerinde iş yerini açan esnaf, buğday satın alarak Unpazarı Meydanı'nda yüzlerce güvercini yemliyor. Zaman zaman ay yıldız şeklinde yere serpilen yemleri yiyen kuşlar, ilginç görüntü oluşturuyor.

"HAYVANLARI HER GÜN YEMLİYOR"

Balıkçı esnafı Rahmi Akdoğan, doğada yiyecek bulamayan kuşların şehir merkezine geldiğini ifade ederek, "Çarşı esnafı da yem alıp kuşlara atıyor. Vatandaşlar çok duyarlı, hayvanları her gün yemliyor." dedi.

Adem Köse de hava şartlarından dolayı hayvanların doğada yem bulamadığını anlatarak, "Güvercinler şehir merkezinde çatılara geliyor. Vatandaşlar da duyarlı davranıp, yem atıyor." diye konuştu.

Yozgat'ta esnaf güvercinleri aç bırakmıyor VİDEO

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