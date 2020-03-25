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Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek

ABD'de koronavirüs salgınının gerilemeye başlamasının 8-10 hafta alması bekleniyor.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 05:55..
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Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD askerleri ve ailelerinin sorularını video konferans yöntemi ile yanıtladı.

Koronavirüs salgınının ne kadar süreceği ve ABD ordusunun salgınla ne kadar mücadele edebileceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, hükümet destek talebinde bulunduğu sürece Amerikan ordusunun salgınla mücadeleye destek vereceğini kaydetti.

Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek

"DÜŞÜŞE GEÇMESİ İÇİN 8 İLE 10 HAFTALIK BİR SÜRE VAR"

Salgının süresine ilişkin ise Çin ve Güney Kore'nin bu konuya ilişkin verilerini dikkate alarak bir hesap yapmaya çalıştıklarını ifade eden Esper, "Gerilemesi veya en azından düşüşe geçmesi için 8 ile 10 haftalık bir süre var. Dolayısıyla en az bu süreye bakıyoruz. Planlama olarak birkaç ay için hazırlık yapmamız lazım ve bu süre için önlemleri alıyoruz." diye konuştu.

Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek

ABD ORDUSUNDA 260 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Bu arada, ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 174'ü asker, 59'u sivil personel, 27'si sözleşmeli personel ve 61'i asker aile üyesi olmak üzere 321'e çıktı.

Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek

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