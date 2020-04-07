Esra Akkaya: Bodrumluların nefretini anlamıyorum

Oyuncu Esra Akkaya, İstanbul’da ailesiyle karantinada. Bir konuda rahatsızlığını dile getiren Akkaya, sosyal medya hesabından Bodrum’da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştirdi.

"AKLINIZ NEREDEYDİ"

Oyuncu tek evinin Bodrum’da olduğunu söyledi ve ekledi: “Bodrum’un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum’da ama şu an İstanbul’da annemle kalıyorum.

Fakat şunu anlamıyorum. Bodrum’un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi? Bundan 4 yıl önce Bodrum’a taşındım. Bodrum’un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde. Kim gelsin, kim gitsin değil; kimin kıymet bildiği önemli.

"HALİKARNAS BALIKÇISI'NIN TORUNU DEĞİLSİNİZ?"

Şu an ‘gelmesinler’ diyenlerde Halikarnas Balıkçısı’nın torunları değiller. Koca koca binalara neden göz yumdunuz?”