Esra Dermancıoğlu zayıfladı! Son pozlarını gören yorum attı

Fatmagül'ün Suçu Ne, dizisiyle ünlenen oyuncu Esra Dermancıoğlu son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

17 KİLO GİTTİ

Yaşadığı fiziksel değişimle gündeme gelen ünlü isim doğum günü pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Tam 17 kilo veren ünlü ismin son halini görenler adeta şaştı kaldı.

"MUTSUZ OLDUĞUM ORTAMDA DURMAM"

"Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Sadece diyet yapıyorum" diyen Esra Dermancıoğlu son pozlarına; ''57 yaşındayım güneşe çıkmam , makarna yerim, mutsuz olur orada kalmayı sever aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım, çok çalışırım hep çalışırım, mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam hemen tüyerim, sevmeyi sevilmekten daha fazla severim, yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım buna inandım sizde inanın:)'' ifadelerini not düştü.

Dermancıoğlu'nun peş peşe yayınladığı karelere yorum yağdı.