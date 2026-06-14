Esra Erol teyze oldu! Kardeşi Eda Erol bebeğini kucağına aldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ekranların sevilen yüzü sunucu Esra Erol, teyze oldu...

Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine gelen Eda Erol, ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNE PAYLAŞIM YAPTI

Çiçeği burnunda anne Eda Erol, doğumun ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

BEBEĞİNE 'BARAN' İSMİNİ VERDİ

Bebeğini kucağına alan Erol, minik oğullarına Baran ismini verdiklerini duyurdu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşım, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DÜNYAEVİNE GİRDİ

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birliktelik yaşayan Eda Erol, 28 Ağustos 2025 tarihinde Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermişti.