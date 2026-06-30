Esra Erol'un eşi kimdir, kiminle evli? 6 yıl yazıştılar, canlı yayında evlendiler

Uzun yıllardır hem ekranlardaki başarısı hem de mutlu aile hayatıyla gündeme gelen Esra Erol'un özel yaşamı, izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor.

"Var Mısın Yok Musun" ile ekranlarda olan Erol, izleyicilerin radarında.

Özellikle "Esra Erol'un eşi kim?" sorusu sık sık araştırılırken, sunucunun 2005 yılında başlayan aşk hikayesi de dikkat çekiyor.

2005 yılından bu yana devam eden birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Esra Erol ve Ali Özbir'in tanışma hikayesi ile evliliğe uzanan süreç oldukça ilgi çekici.

Bugün ATV ekranlarında "Esra Erol'da" programını sunan başarılı ismin, eşi Ali Özbir ile yıllar önce başlayan ilişkisi zamanla mutlu bir evliliğe dönüştü.

İşte Esra Erol ve Ali Özbir çiftinin merak edilen aşk hikayesi...

Esra Erol ve Ali Özbir; Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı 'Esra Erol'da Evlen Benimle' isimli programda birbirlerine talip olup tanışmış gibi bir skeç hazırladılar.

Programın 2 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan bölümünde gösterilen skecin ardından yine canlı yayında nikahları kıyıldı ve dünya evine girdiler.

Perde arkasına daha yakından bakalım.

İKİ FARKLI AİLE

Esra Erol, 1982 yılında Sinop Ayancıklı polis bir babanın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Liseye kadar olan eğitimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, lise öğrenimini çini seramik üzerine yaptı.

Üniversiteyi ise açık öğretimden tamamlamayı tercih ederek Halkla İlişkiler okudu.

Ali Özbir ise 1968 yılında Kars'ta bir dönemin ünlü mafya babalarından biri olan Kürt İdris'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Turizm sektörüne atılarak bu sektörde ünlü bir iş insanı olmayı başardı.

6 YIL YAZIŞTILAR

Esra Erol ve Ali Özbir, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışıyorlar.

2005 yılında tanışan çift uzun bir flört dönemi yaşıyor. Epey bir süre o yılların popüler uygulaması MSN üzerinden yazışıyorlar.

Evlilik kararı vermeleri ise altı yıl gibi bir süreyi buluyor.

CANLI YAYINDA EVLENDİLER

Evlilik kararı aldıktan sonra nikahlarını canlı yayında kıymaya karar veriyorlar.

Çift, işin içine biraz da espri katarak öncesinde programda tanışıyormuş gibi bir skeç hazırlıyor.

Damat adayı olarak stüdyoya gelen Ali Bey'e telefonla canlı yayına bağlanan Esra Hanım talip oluyor. Sanki ilk kez orada karşılaşmış gibi birbirlerine sorular soruyor, kriterlerini sıralıyorlar.

Ardından canlı yayında kıyılan nikahla dünya evine giriyorlar.

Bu nikah, Türk televizyon tarihinde bir ilki başararak gündüz kuşağı programlarından birinin reyting rekoru kırmasını sağlıyor.

İKİ GÜZEL EVLAT

2010 yılında evlenen Ali Özbir ve Esra Erol çiftinin bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu.

Çift ilk çocukları olan İdris Ali Özbir'i 2011 yılında kucaklarına aldı.

Dört yıl sonra ise ikinci evlatları Ömer Erol Özbir dünyaya geldi.