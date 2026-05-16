Eşref Rüya’dan şaşırtan final kararı: Veda paylaşımı geldi

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı, Kanal D'nin iki sezondur çarşamba akşamlarına ambargo koyan reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’dan kötü haber geldi.

Normal şartlarda 3. sezon onayını alan ve 10 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan fenomen yapım için karar değişti.

Alınan final kararının ardından dizinin 3 bölüm sonra ekrana tamamen veda edeceği duyuruldu.

Projenin başarılı senaristi Ethem Özışık’ın sosyal medya hesabından yaptığı duygusal veda paylaşımı dikkat çekti.

SENARİSTTEN VEDA MESAJI

İşte Eşref Rüya'nın senaristi Ethem Özışık'ın final kararının ardından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Eşref, Rüya’yı ilk gördüğünde, karnında başlayıp yavaş yavaş kalbine çıkan sıcaklığı henüz farketmemiş, ilk defa yaşadığı bu hayranlık duygusuna henüz ad vermemiş daha da kötüsü ölene kadar bu kızı seveceğini aklından geçirmemişti. Öğlen sıcağını bastıran bu ve yavaş yavaş kalbine çıkan bu sıcaklık kalbine çıktığında bayılacak gibi oldu bir an. Kainatın muhakkak bir yaratıcısı olduğuna o an inandı. Onu ilk kez görmesinin üzerinden henüz bir kaç saniye geçip sıcaklık kalbine eriştiğinde kalbinde sonsuz bir acı hissetti, aradan geçen onca yıla rağmen, mesela hapishaneden arkadaşı Artvinli Topal Süleyman’ın oğlunun düğününde geline bilezik takarken, ya da bir ocakbaşında arkadaşlarıyla sohbet edip maç izlerken ya da uyandığında ve uyandığının henüz bilincine varmamışken bile bu acı onunlaydı."