Estetik olmuştu! Ebru Gündeş yüzünün son halini paylaştı

Sahnesi ve özel hayatıyla sık sık konuşulan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonla da magazin gündeminde yer alan 51 yaşındaki ünlü sanatçı Ebru Gündeş, operasyon sonrası paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti.

10 MİLYON LİRA VERDİ

Daha önce konserinde "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyen Ebru Gündeş bu işlem için iddialara göre yaklaşık 10 milyon lira harcadı.

Ebru Gündeş estetiğin tam oturduğu yüzünün son halini de geçtiğimiz gün paylaştı.

"NAKİL GİBİ"

"Poz vermek bizim işimiz" notuyla son halini paylaşan Ebru Gündeş'e yorum yağdı. Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle: "'Yüz gerdirme değil nakil gibi', 'Hemen doktorun adını ver'"