Estetikli güzel Şevval Şahin dünyada dereceye giremedi

Türkiye'deki güzellik yarışmasında, güzelliğiyle değil estetiğiyle gündem olan Şevval Şahin Miss World'de hezimete uğradı, ilk 30'a dahi giremedi.

Tacı taktığında estetikleri yüzünden eleştiri alan 182 boyunda olan 19 yaşındaki genç model, "Estetiksiz de dereceye girerdim" demişti.

"HER YIL AYNI ÜLKELER DESTEKLENİYOR"

Asya ülkelerinde Miss World'e çok önem verildiğinin altını çizen Şahin, ''Mobil bir şekilde oy veren büyük ve güçlü bir nüfusa sahipler, temsilcilerini tutkuyla destekliyorlar'' dedi.

"TELEFONDAN VERİLEN OYLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİM"

"Head to head challenge'da her ne kadar verdiğim cevabım en iyilerinden biri olduğunu düşünsem ve adaylar tarafından düşünülse de büyük başarı yapacağımı bildiğim bir sonraki seviyeye geçemememin sebebi yine telefon üzerinden verilen oylar oldu." sözlerini sarfetti.

Miss World Güzellik Yarışması-FOTO GALERİ



Türkiye'nin derece alamadığı Miss World yarışmasında, Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon birinci seçildi .





FRANSA'DA DERECEYE GİRDİ

"Top model yarışmasında Top 30'a girsem de, bir çok kişiden ve eski dünya güzellerinden övgü alsam da ödül Türkiye'ye değil Fransa'ya verildi." açıklamalarında bulundu.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR

İstanbul'da 1999 yılında doğan Türkiye güzeli lisans eğitimini Universty Of East London' da sürdürüyor. Fashion Marketing bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Şahin özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Türkiye güzeli seçilmesinin ardından instagramda da yoğun ilgi gören binlerce kişi tarafından takip edildi.

Zengin iş adamı sevgilisi Pakistanlı Syed Amir ile paylaşrığı fotoğrafları bolca yorum alan Şahin, sürdüğü lüks hayatlada dikkat çekiyor.

ESTETİK KURALI YOK

Güzellik yarışmalarında, dünyanın hiçbir yerinde estetik yoktur gibi bir kural yoktur.

Hatta Venezuela'da sırf güzellik yarışmaları için 12 yaşından beri estetik yaptıran bir çok kız var.

Ama yine de bu kişiler, ülkeleri tarafından oldukça destek görüyor ve bu ülkeler neredeyse her sene 25 top 15 gibi dereceler alıyor.

ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM

Yani ülkemizin bize verdiği destek, bizim yarışmada gösterdiğimiz güç ile aynı etkiye sahip.

Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ülkemizi kültürel anlamda bu kadar öne çıkartan yarışmalarda, halkımızın bakış açısının ve bazı şeylerin değişmesi umuduyla..." dedi.

''SADECE BURNUMU YAPTIRDIM''

Tüm yüzünün estetik olduğu iddalarını sert bir şekilde yalanlayan Şahin, 17 yaşında burununu yaptırdığını bunun dışında hiçbir müdahalede bulundurmadığını belirtti.

Burnunu yaptırdığını saklamadığını söyleyen genç güzel, "Özgüvenime iyi geldi bu beni ilgilendirir." ifadelerini kullandı.