Et yerken ölümden döndü! Su bile içemedi: Tam 5 santim...

Kurban Bayramı ile birlikte et tüketiminin yoğun olduğu günlere giriyoruz.

Kurban etleri parçalanırken kemiklere karşı dikkatli olunmalı.

Bazı küçük parçalar etlerin arasında kalabiliyor. İnsanlar bayramın heyecanı ve coşkusuyla hızlı yemek yiyebiliyor.

Bu da ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

Bursa’da et yerken boğazına yaklaşık 5 santimetrelik kemik parçası kaçan N.K. (65), yaşadığı şiddetli ağrı ve yutkunamama şikayetleri sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

5 SANTİM KEMİK ÇIKTI

Yemek borusuna saplanan keskin kemik parçası, gerçekleştirilen endoskopik müdahaleyle çıkarıldı.

Ölümden dönen N.K.’nın ameliyatını gerçekleştiren özel bir hastane, "Hastamız yemek yerken aniden gelişen boğazda batma, ağrı ve yutamama şikayetleriyle acil olarak hastanemize başvurdu. Birkaç kez yutması için su vermişler. Ancak hasta su dahi içemiyordu. Yaptığımız acil endoskopik incelemede yemek borusunun giriş kısmında yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda, iki ucu keskin bir kemik parçasının yemek borusuna yan bir şekilde saplandığını gördük. Gerçekleştirdiğimiz başarılı endoskopik müdahaleyle kemik parçasını çıkardık" dedi.