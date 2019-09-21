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Etek altını çekerken yakalandı

Süpermarkette bir kadını taciz eden sapık, kameralara yakalandı. Kadın, görüntülerini çeken adamı polise şikayet etti.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 10:33..
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Bir süpermarkette kayda alınan görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

Kasada sıra bekleyen bir kadın, hemen arkasında duran adamın garip hareketlerinden şüpheleniyor.

ETEK ALTINI ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Bir süre bekleyen kadın, giydiği elbisenin alt kısmının arkasındaki adam tarafından çekildiğini fark ediyor ve dönüp müdahale etmeye çalışıyor. Adamın elindeki cep telefonunu almaya çalışan kadına, sapık adam engel olmaya çalışıyor ve koluna küçük bir darbe alıyor.

Kadının etek altı fotoğrafını çekmeye çalışan sapık İZLE

SAPIK HEMEN KAÇTI

Çıkan kargaşanın ardından süpermarketteki sapık, hemen kaçarken tacize uğrayan kadın polise haber veriyor. Bu anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

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