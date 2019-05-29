Etek boyuna karışan hakimden sakal düzeltmesi

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada, hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı.

Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, hakime de bir uyarı geldi.

KRAVATINI TAKTI, SAKALLARINI KESTİ

Duruşma salonunda olan avukatlardan biri, "Sizin de olmaması gerektiği halde sakalınız var." şeklinde tepki gösterdi.

Bu uyarı sonrası hakim, kravat takıp sakal traşı olup duruşma salonuna geri geldi.

Sakal uyarısından önce;

Uyarıdan sonra;

Avukatlar hakimin tavrını protesto etti VİDEO