Etiyopya: Uçağın düşüşünde pilotaj hatası yok

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges; Boeing Max 8’in düşmesinde pilot hatasının bulunmadığını, Etiyopyalı pilotların Boeing MAX 8 uçağı düşmeden önce burnunu dalış pozisyonuna geçirmesi sırasında gerekli bütün işlemleri yerine getirdiğine vurgu yaparak, uçağın düşüşünde pilotaj hatasının olmadığını söyledi.

UÇAĞIN KONTROLÜNÜ SAĞLAYAMADI

Dagmawit Moges, "Mürettebat, imalatçı tarafından sağlanan bütün prosedürü tekrar tekrar uygulamasına rağmen uçağın kontrolünü sağlayamadı." dedi. Moges, uçağın kontrol sistemini yeniden gözden geçirmesi, uçağın bu modelinin yeniden havalanması için havacılık yetkililerinin problemin çözüldüğünü teyit etmesi gerektiğini belirtti.

MANEVRA PROGRAMINI DEVREDEN ÇIKARAMADILAR

Boeing Max 8’in düşüşü ile ilgili yayınlanan ilk raporda, bir sensörden aldığı hatalı veri ile otomatik kontrol sisteminin uçağın burnunu dalış durumuna getirdiğini, pilotların imalatçı firma tarafından sağlanan talimatları uygulamalarına rağmen otomatik manevra programının devreden çıkaramadığı için uçağın düştüğü kaydedildi.