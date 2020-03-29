Etiyopya'dan getirilen 131 Türk, İzmir'de karantinaya alındı

Adnan Menderes Havalimanı'na gece gelen uçaktaki 131 Türk, dezenfekte edilen otobüslerle Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na nakledildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.

ETİYOPYA'DA ÇALIŞIYORLARDI

İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, yurt binasında yaptığı açıklamada, Etiyopya'da çalışan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındığını belirtti.

"TEDİRGİN OLMASINLAR"

Saroğlu, "Vatandaşlarımıza yurtta kahvaltıları ve öğle yemekleri verildi. Gelen arkadaşlarımız tedirgin olmasın. Karantina demek bir şeylerden uzak kalmak demektir. Hasta oldukları anlamına gelmez." dedi.