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Etna Yanardağı harekete geçti

Sicilya'da bulunan Etna Yanardağı, dün geceden itibaren aktif bir konuma geçti.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 15:11..
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Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna, dün geceden itibaren aktif...

Etna Yanardağı harekete geçti

UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ PATLADI

Etna'nın aktif hale geçmesiyle bölgede yaşayanlar, büyük panik yaşadı. Dağ, uzun süre sonra ilk kez patladı.

Etna Yanardağı harekete geçti

AÇIKLAMA YAPILDI

İtalyan yetkililer, yanardağ yakınında yaşayanların panik yapmamasını istedi. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Enstitüsü de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Etna Yanardağı harekete geçti

'ÇATLAK MEYDANA GELDİ' AÇIKLAMASI

Açıklamada, Etna’daki krater içinde bir çatlak daha meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, bu yarıkta patlama olabileceğini duyurarak lav akışı olebileceğini duyurdu.

Etna Yanardağı harekete geçti

Etna Yanardağı harekete geçti

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