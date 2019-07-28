Etna Yanardağı harekete geçti

Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna, dün geceden itibaren aktif...

UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ PATLADI

Etna'nın aktif hale geçmesiyle bölgede yaşayanlar, büyük panik yaşadı. Dağ, uzun süre sonra ilk kez patladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İtalyan yetkililer, yanardağ yakınında yaşayanların panik yapmamasını istedi. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Enstitüsü de konuyla ilgili açıklama yaptı.

'ÇATLAK MEYDANA GELDİ' AÇIKLAMASI

Açıklamada, Etna’daki krater içinde bir çatlak daha meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, bu yarıkta patlama olabileceğini duyurarak lav akışı olebileceğini duyurdu.