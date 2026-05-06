Euro Bölgesi'nde üretici enflasyonu son 3,5 yılın zirvesine çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nde mart ayı Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) açıkladı.

Veri martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

ÜFE, böylece martta aylık yüzde 3,4 artarak Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 3,3, yıllık yüzde 1,8 yükseleceği yönündeydi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ETKİSİ İZLENİYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerindeki yukarı yönlü etkisinin güçlü bir enflasyon baskısına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin sinyaller yakından takip ediliyor.

Euro Bölgesi'nde mart ayı üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 3,4 ile Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişe işaret ederken alt kalemler incelendiğinde enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı.

AB ÜLKELERİNDE ÜFE

AB üyeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 6,9 ile Litvanya'da, yüzde 6,5 ile İspanya'da ve yüzde 5,9 ile İtalya'da arttı. Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 12,3, Finlandiya'da yüzde 5,3 ve Bulgaristan'da yüzde 2,5 azaldı. ÜFE, martta yıllık bazda Romanya'da yüzde 7,8, Bulgaristan'da yüzde 7,5 ve Litvanya'da yüzde 7,2 artarken Lüksemburg'da yüzde 4,9, Estonya'da yüzde 2,4 ve Slovakya'da yüzde 1,3 geriledi.

Tedarik zincirindeki birincil şokların özellikle ücret ayarlamalarından kaynaklanacak şekilde, ikincil enflasyon etkileri yaratması da olası senaryolar arasında bulunuyor.

ECB'NİN FAİZ KARARI

Bu durum Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) yönelik "şahin" beklentileri pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin haziran toplantısında faiz artırımına gidebileceği ihtimali yüzde 70'e çıktı.

Bankanın yıl sonuna kadar ise en az 2 faiz artırımı adımı atması bekleniyor.