Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

Koronavirüs salgınının ardından Avrupa ve kıtalardaki ülkeler, enflasyon baskısının giderek arttığı bir döneme girdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,8'e düştü. Böylece, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonda ocak ayından beri devam eden artış sona erdi.

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde enflasyonun haziranda yıllık bazda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde haziran ayında çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,7 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Enflasyon haziranda, geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da 2, İtalya'da 3,1 ve İspanya'da yüzde 3,6 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi enflasyon hedefi, yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.