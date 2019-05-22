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Euro Truck Simulator 2 oyununa Türkiye haritası gelecek

Euro Truck Simulator 2 için yayınlanacak yeni DLC paketinde Türkiye haritası da olacak.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 10:33..
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SCS Software tarafından piyasaya sürülen bir kamyon simülatörü oyun serisi olan Euro Truck Simulator serisinin ikinci oyunu olan ETS 2'de, birçok Avrupa ülkesi yer almasına rağmen bunların arasında Türkiye bulunmuyordu. Her ne kadar birçok mod geliştiricisi kendi Türkiye haritasını yama olarak oyuna eklese de resmi olarak Türkiye haritasının oyunda olmaması, özellikle Türk oyunseverler için eksik bir noktaydı.

Geliştirici SCS Software, resmi YouTube kanalında yayınladığı aşağıdaki video ile Euro Truck Simulator 2 oyununa Türkiye haritasının geleceğini doğrulamış oldu.

Euro Truck Simulator 2 oyununa Türkiye haritası ekleniyor VİDEO

Road to the Black Sea ismi verilen yeni DLC paketiyle oyuna Romanya ve Bulgaristan haritası eklenirken, ülkemizden şimdilik sadece Trakya bölgesi oyunda yer alacak. Türkiye'nin diğer bölgeleri de daha sonra kademeli olarak oyuna eklenecek. Bu yıl içinde yayınlanacağı belirtilen yeni DLC paketini detaylı olarak incelemek için paketim Steam sayfasına göz atabilirsiniz.

ets

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