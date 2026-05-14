EuroLeague FinalFour eşleşmeleri belli oldu: İşte Fenerbahçe Beko’nun rakibi

EuroLeague’de sezonun en kritik virajı olan Final Four öncesi heyecan doruğa çıktı.

Play-off mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe Beko, Olympiacos B.C., Real Madrid Baloncesto ve Valencia Basket adını son dört takım arasına yazdırdı.

22-24 Mayıs tarihlerinde Greece’te düzenlenecek dev organizasyonda temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun yarı finalde karşılaşacağı rakip de netleşti.

Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmak isteyen sarı-lacivertliler, finale giden yolda zorlu bir sınav verecek.

SARI-LACİVERTLİLER DUBLE PEŞİNDE

Bu sezon EuroLeague’de "Son Şampiyon" unvanıyla mücadele eden Fenerbahçe Beko, zorlu geçen normal sezonu dördüncü sırada bitirerek play-off avantajını eline almıştı.

Play-off serisinde Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, seriyi 3-1 kazanarak üst üste Final Four’a kalma başarısı gösterdi.

Temsilcimizin Atina’daki ilk engeli, ev sahibi avantajına sahip olan Yunan temsilcisi Olympiakos olacak.

OLYMPİAKOS KAYIPSIZ GELDİ

Fenerbahçe Beko’nun rakibi Olympiakos, play-off etabının en formda takımı olarak dikkat çekti. Yunan ekibi, Fransa temsilcisi Monaco karşısında seriyi 3-0 gibi net bir skorla süpürerek Final Four biletini cebine koyan ilk takım olmuştu. Şimdi ise kendi seyircisi önünde finale yükselme mücadelesi verecekler.

FİNAL FOUR MAÇ TAKVİMİ

Basketbolseverlerin merakla beklediği organizasyonda takvim şu şekilde işleyecek:

22 Mayıs: Yarı final müsabakaları (Fenerbahçe Beko - Olympiakos / Real Madrid - Valencia)

24 Mayıs: Üçüncülük maçı ve Büyük Final