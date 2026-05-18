Euronews'ten yeni analiz: Türk Devletleri Teşkilatı ele alındı

Tüm dünyanın gözü Kazakistan'daydı.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi (TDT) düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde ‘Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma’ temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ni Euronews, yaptığı bir analizle ele aldı.

"Türk liderler 'etkili jeopolitik güç merkezi' için birleşiyor" başlıklı yazıda, liderlerin sözlerine ve teşkilatın amaçlarına özellikle yer verildi.

"ETKİLİ JEOPOLİTİK GÜÇ MERKEZİ"

Yapılan analizde, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nden kareler yer aldı.

Liderlerin açıklamalarına da yer verilen analizde, "Türk Devletleri Teşkilatı liderleri, Kazakistan'da düzenlenen zirvede, küresel jeopolitik ve teknolojik gelişmelerin hızla arttığı bir ortamda, ittifakın stratejik siyasi ve ekonomik koordinasyonuna yönelik ortak güçlerini ilerlettiklerini açıkladı." ifadelerine yer verildi.

"GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER"

Analizde bir araya gelen liderlerin, "ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve bölgesel bağlantı geliştirme çalışmalarıyla birlikte dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki genişleme projelerini ilerletmek için güçlerini birleştirdiklerine" yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapılan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki sözlerine de dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yakın bölgemizde yaşanan krizlere' atıfta bulunurken 'Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerine" dikkat çekti ve 'Türk dünyası ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazanmıştır' dedi." ifadelerine yer verildi.

"ULAŞTIRMA PROJELERİ" ÖNE ÇIKARILDI

Devam eden analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulaştırma projeleri hakkında konuşmasına da yer verildi.

"Hürmüz Boğazı merkezli devam eden krizin de gösterdiği üzere, başta Orta Koridor olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaştırma projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanındaki işbirliğimizi artırmamız gerektiğini gösteriyor."

