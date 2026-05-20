Eurostat: Euro Bölgesi'nde nisan enflasyonu yüzde 3'e ulaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3’e çıktı.

Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

PİYASA BEKLENTİSİ

Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde nisanda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

HİZMET SEKTÖRÜ VE ENERJİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Nisan ayında enflasyondaki artış, büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

AB'DE ENFLASYON

AB'de ise yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,2 olurken aylık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, nisanda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,5, İtalya'da yüzde 2,8 ve İspanya'da yüzde 3,5 oldu.