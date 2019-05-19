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Eurovision finaline Filistin damgası

İsrail'de düzenlenen Eurovision finalinde Filistin bayrakları açıldı, görevliler engel olmaya çalıştı.

AA & Ensonhaber | 19.05.2019 - 09:58..
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Eurovision finaline Filistin damgası

2018 yılında Eurovision'u kazanarak finali Tel Aviv'e taşıyan İsrailliler, yarışma sırasında Filistin bayrakları açılınca neye uğradığını şaşırdı.

Madonna'nın dansçısı Filistin bayraklı kostümüyle sahneye çıktı, İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu ise Filistin bayraklı atkıları açıp zafer işareti yaptı.

Görevliler bu hamlelere engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Eurovision finaline Filistin damgası

Eurovision finaline Filistin damgası

Eurovision finalinde Madonna ve İzlanda'dan Filistin protestosu

TEK KONSERDEN 1 MİLYON DOLAR

Bu protesto akıllara Özcan Deniz'in İsrail'deki konserini getirdi.

Geçtiğimiz aylarda tehditlere rağmen ülkeye giden Özcan Deniz, tek konser için 1 milyon dolar almıştı.

Filistin'de yaşanan katliamlara rağmen İsrail'in teklini kabul eden Özcan Deniz, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var haberi

Eurovision finaline Filistin damgası

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