Eurovision'un kazananı Bulgaristan oldu: Eşi Türk çıktı

70. Eurovision Şarkı Yarışması, tepkilerin odağındaydı.

Tüm dünyanın tepkilerine rağmen İsrail'in katıldığı şarkı yarışmasına ise Bulgaristan damga vurdu.

Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali, Wiener Stadthalle'de yapıldı.

FİLİSTİN BAYRAKLARI DALGALANDI

Finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi.

İsrail temsilcisi, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

BULGARİSTAN KAZANDI

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde sırasıyla, Danimarka, Almanya, İsrail, Belçika, Arnavutluk, Yunanistan, Ukrayna, Avustralya, Sırbistan, Malta, Çekya, Bulgaristan, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Moldova, Finlandiya, Polonya, Litvanya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İtalya, Norveç, Romanya ve Avusturya sahne aldı.

Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, "Bangaranga" isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.

İSRAİL İKİNCİ OLDU

İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

DARA'NIN EŞİ TÜRK ÇIKTI

Eurovision'u kazanan Dara, Türk gelini çıktı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak Bulgaristan'a tarihi bir zafer getiren Dara, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şampiyon şarkıcı, dünya basınına yaptığı açıklamada eşinin Türk olduğunu duyurdu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Eşinin Türk olduğunu açıklayan Dara, verdiği röportajda Türkiye'ye tekrar gitmeyi istediğini söyledi.

"Özellikle Türkiye'ye tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, yani nasıl gelmeyelim ki? Vaktim olduğunda neredeyse her hafta biraz çalışıyorum.

Yani bir dahaki sefere bu röportajı yaptığımızda daha fazla cümle kurarak daha da etkileyici olabilirim. Çok teşekkür ederim."