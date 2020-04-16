Koronavirüsle evde çalışmanın dayanılmaz hafifliğiyle tanıştık

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs ilk kez ortaya çıktıktan bir süre sonra, bu tehditten kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için iş yerlerimizden evlerinize geçerek, çalışmalarımızı evlerimizden yürüttük.

BAZI MESLEKLER EVDEN ÇALIŞAMADI

Tabii sağlık çalışanları, polisler, noterler, ulaşım sektöründekiler, belediyelerin temizlik işçileri, banka personeli, adliye çalışanları bu ayrıcalıkları yaşayamadı. Ama sonradan bir kısmına da bir gün çalışma, bir gün dinlenme gibi kısıtlamalar getirildi.

DAHA ÖNCE EVDEN ÇALIŞANLAR TEMPOYU YÜKSELTTİ

Bazılarımız evden çalışmaya alışkındı, yeni duruma adapte olmak zorunda kalmadı. Hatta tüm ekip arkadaşları kendisi gibi çalışmaya başlayınca, artık aynı dili konuşup, daha verimli ve keyifli bir tempo yakalayabildi.

KALABALIK EVLERDE ÇALIŞANLAR ZORLANDI

Kalabalık ev ortamı olanların ise çalışırken sürekli dikkatleri dağıldı, adapte olma sorunu yaşadı.

BİRLİKTE YAŞANAN İNSANLARIN YAKLAŞIMI ÖNEMLİ

Birlikte yaşadıkları insanlar evden işlerini yürütmek zorunda olanları anlayıp, çalışma zemini sağlamadığı zaman, sorunlar çığ gibi büyüdü.

İŞ YERLERİNİ ÖZLEDİK

Sabah kalkıp, hazırlanıp, iş yerine gitmeyi özledik. Arkadaşlarımızla 10 dakika aralarını, birlikte yemek yemeyi ve sinerji yaratmayı.

ESKİDEN ARALARDA KAHVE İÇİYORDUK ŞİMDİ EV İŞİ YAPIYORUZ

Eskiden iş yerinde aralarda arkadaşları ile sütlü kahvelerini içip, sohbet edenler; şimdi ilk arada sebzeleri yıkayıp, ikinci arada doğrayıp, büyük molada da tencereye koyup, yemek hazırlığı yapıyorlar.

BUGÜNLER "DENEYİM" OLARAK BİZE GERİ DÖNECEK

Bugünler geçip, sağlıklı günlere eriştiğimizde bu süreç de bir deneyim olarak kazanç hanemize yazılacak.

Evde çalışanlara bakış açımız, yaklaşımımız ve şartlarını daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmenin avantajını yaşayacağız.